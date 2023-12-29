Покровский пассаж обновили к Новому году

В преддверии Нового года изменился один из старейших торговых центров Екатеринбурга – Покровский пассаж. Реновация коснулась как концепции, так и внешнего вида пространства. Сегодня утром жители Екатеринбурга смогли увидеть обновленный современный фасад здания. Остались буквально последние штрихи, которые добавят в первые дни нового года.

Следует отметить, что реконструкция проведена в рекордные сроки: работы начались в январе 2023 года, и вот вечером накануне уже сняты строительные леса с фасада Покровского пассажа, который стал похож на замок с высокими окнами и светлым внутренним пространством.

За обновленным фасадом расположен 4-этажный магазин игрушек «Большой детский». Он уже открыт и готов встречать гостей. Особенностью магазина является наличие большого количества игровых зон внутри магазина. С такими нововведениями шопинг становится не рутиной, а событием с радостными эмоциями. Здесь можно найти игрушки для детей, товары для мам и новорожденных, коллекционные товары, аксессуары для геймеров и многое другое.

Внутри «Большого детского» живет Бодя – фиолетовый веселый друг. Его можно увидеть на дверях магазина, а позже и внутри – на стенах и экранах. Детей и взрослых удивят не только товары и яркий дизайн, но и активности: детский тир, кафе со сладостями, качели, горки, автотрек для радиуоправляемых машинок.

В Покровском пассаже функционирует продуктовый магазин «Гастрономия», салон красоты, отдел парфюмерии и косметики. Недавно в торговом центре открылся ресторан Итальянской кухни «Olio».

«В обновленном Покровском пассаже изменились и представленные бренды, – рассказал директор ТЦ Андрей Мазурков. – Сейчас это не только элитарная выборка. Новые бренды подходят абсолютно всем и, что немаловажно – новым поколениям».

Авторы реновации отмечают, сегодня в Покровском пассаже все сделано для того, чтобы можно было интересно провести время всей семьей в будние дни и в выходные.

Екатеринбург, Елена Васильева

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