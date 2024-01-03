Экс-начальник полиции Екатеринбурга погиб на СВО

Бывший начальник полиции Екатеринбурга Игорь Трифонов погиб на СВО. Информацию об этом подтвердила его адвокат Ольга Кезик. По неподтвержденным пока данным, бывший главный полицейский города погиб в бою 12 декабря.

На СВО Трифонов отправился из колонии в начале декабря. В прошлом году он был осужден за взятку и незаконное хранение оружия на 9 лет и 4 месяца лишения свободы. И сам Трифонов, и его защита категорически отвергали обвинения. Как ранее писал «Новый День», Игорь Трифонов был задержан осенью 2019 года. По материалам следствия, в 2015 году он взял 7,5 млн рублей у зампреда банка «Кольцо Урала» Олега Коноплева, чтобы возбудить уголовное дело в отношении одного из должников коммерческого учреждения. В основу уголовного дела Трифонова легли показания бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Екатеринбурга майора Эдуарда Воронина, которого также обвиняли во взяточничестве, однако он пошел на сделку со следствием. Сам Трифонов не признал свою вину.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube