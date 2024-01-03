«Развеселый новогодний хоккей» в уральском дерби: «Автомобилист» одержал волевую победу над «Трактором»

«Автомобилист» в первом матче 2024 года обыграл челябинский «Трактор» на домашнем льду. Екатеринбургская команда уступала по ходу встречи в две шайбы, но сумела перевернуть игру и одержала яркую победу со счетом 4:3.

Начало матча получилось захватывающим. В первой же контратаке «Автомобилист» пропустил гол после броска Семена Дер-Аргучинцева, но также быстро и отыгрался усилиями Брукса Мейсека при розыгрыше большинства. К третьей минуте встречи счет на табло был уже 1:1. Но дальше «Трактор» захватил инициативу и в первом периоде еще дважды поразил ворота хозяев – отличились челябинцы Артем Щучинов и Александр Шаров.

После перерыва игра кардинально поменялась. Во втором периоде «Автомобилист» выдал ударную пятиминутку и забросил сопернику три безответных шайбы. Начало камбэку положил Брукс Мейсек, а затем отметились Степан Хрипунов и Алексей Макеев. В концовке периода екатеринбуржцы получили двойное удаление и две минуты оборонялись в меньшинстве «3 на 5», но выстояли. В третьем периоде заброшенных шайб не было, и «Автомобилист» успешно довел матч до победы.

«Сегодня был такой новогодний, веселый хоккей. Начали мы не совсем удачно, допускали промахи в обороне. Здорово что команда после перерыва проявила характер. Хороший второй период, в котором ключевыми моментами были игра в тело, игра друг за друга, команда закусилась, по-русски говоря. Здорово, что одержали первую победу дома. Очень праздничная атмосфера была на трибунах, полный стадион. Очень приятно побеждать при поддержке наших болельщиков», – поделился впечатлениями после игры главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

Следующие три матча «Автомобилист» проведет на выезде. На домашний лед уральская команда вернется 13 января и сыграет против тольяттинской «Лады».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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