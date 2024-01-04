Депутат рассказал подробности возвращения свердловских военнослужащих из плена

Депутат Госдумы Максим Иванов рассказал подробности обмена военнопленными с украинской стороной, в ходе которого пять свердловчан вернулись домой.

«В этом списке более сотни фамилий. Судьба половины из них установлена. Теперь еще плюс пять. Среди освобожденных парни из Екатеринбурга, Кушвы, Нягани, еще один из ХМАО. Родные четверых пропавших обращались ко мне через вконтакте, еще один – напрямую через Госдуму. Судьбой каждого из ребят вместе с Министерством Обороны, коллегами из Госдумы занимались постоянно», – сообщил Иванов в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что по итогам переговоров с подконтрольной Украине территории были возвращены 248 пленных военнослужащих ВС России.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube