В Екатеринбурге 130 сильнейших легкоатлетов страны приняли участие в «Рождественских стартах» (ФОТО)

В Екатеринбурге прошли XXXIII Всероссийские соревнования «Рождественские старты», в которых приняли участие 130 лучших атлетов из 40 регионов нашей страны. Соревнования прошли в спортивном клубе «Луч».

«На «Рождественских стартах» разыграют 14 комплектов медалей. Мужчины соревнуются в беге на 60 метров, 60 метров с барьерами, 300 метров, 600 метров, 1000 метров,3000 метров и в прыжках в высоту. Женщины – в беге на 60 метров, 60 метров с барьерами, 300 метров, 500 метров, 1000 метров, 2000 метров и в прыжках в высоту», – ранее писали в департаменте информационной политики.

В прыжках в высоту участвовала олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене, которая в этом году подтвердила свой статус, преодолев планку на высоте 1,89 метра. В мужской высоте боролись Данил Лысенко, чемпион мира 2019 года, и Илья Иванюк, бронзовый призер летнего чемпионата мира, которые показали равный результат – 2,27 метра. Самая быстрая легкоатлетка России последних лет Кристина Макаренко стала победительницей в дистанции на 60 метров, пробежав за 7,25 секунд. 18-кратный чемпион России Владимир Никитин показал лучший результат среди участников в беге на 3000 м – 7,55 минут. Легкоатлет Савелий Савлуков установил рекорд Европы в беге на 600 м, пробежав за 1 минуту и 15,09 секунды. Остальные результаты забегов размещены на официальной странице соревнований ВК.

В числе почетных гостей были: первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), олимпийская чемпионка и многократная чемпионка мира Ирина Привалова, спортивный директор ВФЛА, олимпийский чемпион Юрий Борзаковский, заслуженный тренер России, олимпийский чемпион Сергей Клюгин, старший тренер сборной России по спринту, олимпийский чемпион Николай Сидоров.

«Рождественские старты» открыли новый легкоатлетический год, которому также будут посвящены «Всемирные игры дружбы». По поручению президента России Владимира Путина они пройдут в Москве и в Екатеринбурге с 15 по 29 сентября.

Напомним, в прошлом году в соревнованиях участвовали 26 чемпионов страны по разным видам спорта. По итогам 2021 года «Рождественские старты» вошли в топ-50 лучших легкоатлетических соревнований в закрытых помещениях во всем мире. А в 2019 году «Рождественские старты», проводимые в Свердловской области, были признаны Всероссийской федерацией легкой атлетики лучшими однодневными легкоатлетическими соревнованиями России. Как рассказывала начальник городского управления по физической культуре и спорту Людмила Фитина, благодаря хорошей инфраструктуре, сильной тренерской школе и хорошим спортсменам Екатеринбург претендует стать центром легкой атлетики в стране.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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