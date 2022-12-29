На легкоатлетических «Рождественских стартах» в Екатеринбурге выступят 26 чемпионов

В Екатеринбурге 7 января пройдут традиционные «Рождественские старты» по легкой атлетике. Как сообщил на брифинге директор спорткомплекса «Луч» Рафаил Карманов, в соревнованиях примут участие спортсмены самого высокого уровня, в том числе олимпийская чемпионка Мария Ласицкене, чемпион мира Данил Лысенко, одна из сильнейших спринтеров Европы Кристина Макаренко, а также 18-кратный чемпион России Владимир Никитин.

«Наши «Рождественские старты» в прошлом году вошли в топ-50 соревнований (из 1600) по легкой атлетике во всем мире. В состязаниях принимают участие спортсмены уровня не ниже призеров чемпионата России, а в этом году приезжают 26 чемпионов страны по разным видам спорта. Кроме того, в Екатеринбурге будет все руководство всероссийской федерации легкой атлетики и тренеры национальных команд. Это действительно вся элита легкой атлетики. В этом году изюминкой программы соревнований станет неклассическая дистанция 300 метров для бегунов, в честь 300-летнего юбилея Екатеринбурга. На дистанцию заявились все сильнейшие спринтеры страны, и мы немного увеличили призовой фонд», – рассказал Карманов.

Начальник городского управления по физической культуре и спорту Людмила Фитина добавила, что Екатеринбург претендует стать центром легкой атлетики в стране. «На сегодняшний день у нас есть сильные тренерские школы, сильные спортивные менеджеры, хорошие спортсмены и сильная подрастающая молодежь. И что важно, в последнее время появилась хорошая инфраструктура. Это не только стадион «Калининец» для соревнований, но и много тренировочных объектов. Поэтому ВФЛА сделала заявку на проведение в Екатеринбурге первенства России среди молодежи в июле и Неделю легкой атлетики по 43 видам в августе. Гран-при соревнования будут проходить в канун Дня города. А соревнования по прыжкам в высоту мы планируем провести в Историческом сквере. Надеюсь, там выступит Мария Ласицкене», – отметила чиновница.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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