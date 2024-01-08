Троих детей 2-7 лет, пострадавших в аварии под Режом, госпитализировали с травмами головы и живота

В минздраве Свердловской области рассказали о состоянии пострадавших в аварии на 57 километре трассы Екатеринбург – Реж.

«В ДТП пострадали 4 взрослых и 5 детей. Одна женщина скончалась на месте, 3-х детей от двух до семи лет из одной семьи госпитализировали в Режевскую ЦРБ с травмами головы и живота. Территориальным центром медицины катастроф в Реж направлена бригада специалистов, состоящая из хирурга, травматолога и анестезиолога. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Информация уточняется», – сообщили в пресс-службе минздрава.

Напомним, сегодня на 57 километре трассы Екатеринбург – Реж пьяный водитель за рулем Chevrolet Niva выехал на встречку, где автомобиль врезался в Ford Mondeo. Пассажир первой машины погибла на месте, еще семь человек из второго автомобиля получили травмы. Известно, что пассажиры Ford Mondeo перевозились с нарушением ПДД.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube