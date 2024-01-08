В Нижнем Тагиле трое подростков избили 15-летнего парня «по ошибке»

В Нижнем Тагиле прокуратура проводит проверку по информации об избиении 15-летнего парня. По предварительным данным, на него напали трое подростков.

Информация об избиении появилась в местных СМИ и соцсетях.

«По этой информации 21 декабря 2023 года трое подростков у дома № 48 по ул. Гвардейская в Нижнем Тагиле нанесли телесные повреждения другому 15-летнему юноше, возвращавшемуся с тренировки по скалолазанию. Пострадавшего госпитализировали с травмой носа», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Сейчас полиция уже установила и опросила всех участников конфликта и их родителей. Один из нападавших пояснил, что 10 декабря на него и друзей напал другой парень, и 21 декабря они приняли 15-летнего юношу за своего обидчика по ошибке.

Прокуратура проверит, какая профилактическая работа велась в школах, где учатся подростки. Кроме того, будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. По результатам надзорных мероприятий будет приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, совсем недавно в Нижнем Тагиле два пятиклассника из школы 56 жестоко избили двух своих одноклассников – мальчика и девочку, причем последнюю так сильно, что ее пришлось госпитализировать. По неподтвержденным пока данным, мать подростков находилась рядом и снимала на телефон, как ее сыновья избивают других детей.

Нижний Тагил, Анастасия Истомина

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