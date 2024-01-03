Мать снимала, как ее сыновья жестоко избивают двух одноклассников

В Нижнем Тагиле прокуратура проводит проверку постов в соцсетях, где рассказали о том, как два пятиклассника из школы 56 жестоко избили двух своих одноклассников – мальчика и девочку, причем последнюю так сильно, что ее пришлось госпитализировать. По неподтвержденным пока данным, мать подростков находилась рядом и снимала на телефон, как ее сыновья избивают других детей.

«Прокуратура проверит достоверность опубликованной информации и все обстоятельства происшествия. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка деятельности органов системы профилактики по работе с несовершеннолетними и указанной семьей. Отдельно будет дана правовая оценка действиям матери подростков. Будут опрошены директор и сотрудники школы для установления, какая профилактическая работа ведется с подростками в образовательном учреждении», – сообщили в ведомстве.

Ранее в СУ СКР по Свердловской области сообщили, что по факту избиения ребенка возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Причинение тяжких телесных повреждений». У ребенка диагностирована черепно-мозговая травма.

Екатеринбург, Елена Сычева

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