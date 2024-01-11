На мать подростков, избивших одноклассницу, завели два уголовных дела

Следствие по факту избиения 11-летней школьницы из Нижнего Тагила привело к возбуждению еще трех уголовных дел.

Как сообщил и.о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолий Надбитов, под следствие попала 38-летняя уроженка Азербайджана, мать избивших девочку подростков. Женщину подозревают в хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК РФ) и вовлечении несовершеннолетних в совершение тяжкого преступления (ч. 4 ст. 150 УК РФ).

«По версии следствия, днем 29 декабря 2023 года подозреваемая, находясь недалеко от здания школы по улице Гвардейской в городе Нижнем Тагиле, грубо нарушая общественный порядок и выражая явное неуважение к обществу, нанесла удар рукой в область головы девочки 2012 года рождения. Согласно материалам уголовного дела, в избиении девочки также принимали участие двое малолетних сыновей подозреваемой, при этом женщина не препятствовала избиению и своими активными действиями пресекала попытки других лиц прекратить применение насилия в отношении девочки. Тем самым подозреваемая вовлекла двоих своих малолетних детей в совершение тяжкого преступления», – заявил Надбитов.

Еще одно уголовное дело возбуждено по статье «Халатность». Его фигурантами могут стать сотрудники школы, которые ничего не сделали для предотвращения ЧП, хотя конфликты между этими детьми возникали и раньше.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что сразу после окончания каникул сотрудники полиции провели с классом, где учатся пострадавшая девочка и ее обидчики, профилактическую беседу. Одной из главных задач встречи было разъяснить детям, что не нужно бояться говорить взрослым о возникающих сложностях.

Как уже сообщал «Новый День», 29 декабря два пятиклассника из тагильской школы № 56 жестоко избили двух своих одноклассников – мальчика и девочку, причем последнюю так сильно, что ее пришлось госпитализировать. Сейчас школьница уже дома.

Мать агрессивных подростков в момент инцидента находилась рядом и снимала на телефон, как ее сыновья избивают других детей. В СУ СКР возбудили дело по статье 111 УК РФ «Причинение тяжких телесных повреждений». Кроме того, в отношении родителей мальчиков возбуждено административное производство по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее воспитание собственных детей.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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