Полиция будет добиваться изоляции пятиклассников, жестоко избивших девочку

Двух братьев, которые перед Новым годом жестоко избили свою 11-летнюю одноклассницу из Нижнего Тагила, могут изолировать от общества.

Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых. «Когда закончится разбирательство и будет вынесено процессуальное решение, сотрудники полиции планируют выйти с предложением в судебные органы о помещении двух братьев в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей», – заявил он.

По данным Горелых, пострадавшую девочку уже выписали из местной детской горбольницы, где она находилась на обследовании. Теперь медикам предстоит установить и вынести официальное заключение о степени тяжести причиненных ей травм. Ее обидчики 2011 и 2012 годов рождения поставлены на учёт в местной службе ПДН. В отношении их родителей возбуждено административное производство по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее воспитание собственных детей.

Кроме того, сотрудники полиции установили, что к инциденту могут иметь отношение 12 учащихся 5 класса этой же школы, роль каждого из них представители МВД сейчас устанавливают. После окончания зимних каникул в школе проведут профилактические беседы, чтобы не допустить подобных ЧП в будущем.

Как уже сообщал «Новый День», 29 декабря два пятиклассника из тагильской школы № 56 жестоко избили двух своих одноклассников – мальчика и девочку, причем последнюю так сильно, что ее пришлось госпитализировать. По неподтвержденным пока данным, мать подростков находилась рядом и снимала на телефон, как ее сыновья избивают других детей.

Ранее в СУ СКР по Свердловской области сообщили, что по факту избиения девочки возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Причинение тяжких телесных повреждений». У ребенка диагностирована черепно-мозговая травма.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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