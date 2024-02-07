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Мэр Нижнего Тагила объяснил свои слова об избиении девочки излишней эмоциональностью

Владислав Пинаев

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев стал героем федеральной повестки, назвав избиение 11-летней школьницы «рядовым событием».

Речь шла о драке пятиклассников, которая случилась в тагильской школе № 56 в конце декабря. Двое братьев избили девочку, и она попала в больницу с черепно-мозговой травмой. Резонанс был вызван и тем, что мать зачинщиков драки – 38-летняя уроженка Азербайджана – снимала все происходящее на телефон. На женщину завели два уголовных дела.

«Рядовое событие, мы в школе дрались каждый день, приходили с фингалами домой. Но как раскрутили нашу историю – по вопросу национального признака, хотя этого там не было, обычный детский конфликт, и не более того. Раскрутили так – 290 комментариев с украинских аккаунтов. Они приходят на любую новость, более тысячи кол-центров работают в недружественных нам странах, в основном это Украина и Прибалтика», – заявил Владислав Пинаев на встрече с молодежью. Также мэр добавил, что «интернет и соцсети – это помойка» и после того случая ему пришлось закрыть комментарии на своей странице.

На высказывание главы Нижнего Тагила обратил внимание депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов. «Очень странное заявление. И странное мировоззрение, по которому можно вполне предположить истинное отношение чиновника к людям. По данному факту направляю запросы в правоохранительные органы», – написал парламентарий в своем телеграм-канале.

Градоначальника также публично осудил уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. «Любой конфликт детей – это не банальные вещи. Мы разбирались, со всеми участниками встречались: и с девочкой, и с другими. В этом конфликте лежит социально-педагогическая история», – заявил чиновник.

В свое оправдание Владислав Пинаев опубликовал видеообращение. Он рассказал, что привел школьный конфликт в качестве примера, когда отвечал на вопрос, боится ли он критики.

«Возможно, мой ответ был слишком эмоциональным. Это вызвано тем, что в комментариях в социальных сетях исказили информацию о конфликте и преподнесли его как межнациональный. Там звучали в том числе угрозы мне и моим близким. Возвращаясь к инциденту. Он с первого дня был у меня на контроле, но я умышленно не давал правовую оценку, потому что это компетенция следственных органов. Расследование уголовного дела на контроле председателя Следственного комитета РФ», – заявил мэр Нижнего Тагила.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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