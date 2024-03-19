На Урале мэр объявил розыск неголосовавших бюджетников и послал СМИ

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев снова попал в скандал. На этот раз послевыборный. На встрече с главным врачом местной больницы он заявил, что проверит бюджетников на предмет участия в голосовании. «Сейчас за месяц всех проверим, был или не был. Давайте так: или мы в одной команде или мы все по отдельности. Что ты там сидишь, отсиживаешься, пока все пашут», – цитирует его слова портал «Все новости».

Пинаев также сказал, что человек, получающий зарплату от государства, не может проигнорировать выборы президента, а тем, кто не голосовал, – не место на госслужбе. При этом мэра ошеломила явка. «Я не верил до последнего, что мы сможем это сделать. Такого не делал никто и никогда в жизни. Такой результат даже не снился никому», – сказал мэр о явке в 74,97% избирателей.

С журналистами портала 66.ru, которые дозвонились до Пинаева, чтобы взять у него комментарий относительно сказанного, мэр разговаривать не стал. «Да ну вас нафиг», – цитирует главу Нижнего Тагила издание.

Это не первый скандал с Пинаевым за последнее время. Зимой после нападения подростков-азербайджанцев на 11-летнюю девочку мэр Нижнего Тагила заявил, что это «рядовое событие». После ему пришлось оправдываться за свои слова.

Екатеринбург, Елена Сычева

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