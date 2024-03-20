Мэр Нижнего Тагила дважды заплатит за невыполнение требований прокурора

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев два раза подряд привлечен к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП «Умышленное невыполнение требований прокурора или следователя». Информация об этом указана на официальном сайте Ленинского районного суда Нижнего Тагила.

По данным портала «Реальный Тагил», мэр дважды без уважительной причины не явился в Нижнетагильскую межрайонную природоохранную прокуратуру для дачи показаний. Теперь он дважды заплатит штраф по 2 тысячи рублей.

Напомним, накануне Пинаев попал в очередной скандал. На встрече с главным врачом местной больницы он заявил, что проверит всех бюджетников на предмет участия в голосовании. «Сейчас за месяц всех проверим, был или не был. Давайте так: или мы в одной команде или мы все по отдельности. Что ты там сидишь, отсиживаешься, пока все пашут?» – цитирует его слова портал «Все новости». С журналистами портала 66.ru, которые дозвонились до Пинаева, чтобы взять у него комментарий по поводу сказанного, мэр разговаривать не стал. «Да ну вас нафиг», – цитирует главу Нижнего Тагила издание.

Зимой Пинаев уже попадал в федеральную повестку. После нападения подростков-азербайджанцев на 11-летнюю девочку мэр Нижнего Тагила заявил, что это «рядовое событие». После ему пришлось оправдываться за свои слова.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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