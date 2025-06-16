В Тагиле направлено в суд дело матери, которая подначивала сыновей избить одноклассницу

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу женщины, которая вместе с двумя сыновьями напала на 10-летнюю девочку в школе № 57 в Нижнем Тагиле.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, конфликт среди пятиклассников произошел 29 декабря 2023 года. Девочка сделала замечание одноклассникам по поводу их поведения. Рядом находилась мать мальчиков, 39-летняя уроженка Азербайджана. Женщина подошла к девочке и ударила ее по лицу, после чего ее сыновья стали избивать одноклассницу. Мать одобряла действия сыновей, при этом удерживала других одноклассников, которые пытались помочь девочке.

В результате происшествия пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму. Эксперты расценили это как легкий вред здоровью. Женщине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство, с применением насилия, группой лиц». Уголовное дело будет направлено в Тагилстроевский районный суд.

Нижний Тагил, Ангелина Сергеева

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