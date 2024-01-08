В Североуральске возбудили уголовное дело по факту избиения женщины за недовольство уборкой снега

В Североуральске возбудили уголовное дело по факту избиения женщины, недовольной уборкой снега. Дело завели по статье «Хулиганство», – сообщает прокуратура Свердловской области, которая взяла расследование на контроль.

Как ранее писал «Новый День», в начале января жительница Североуральска Татьяна опубликовала в городских соцсетях фотографии сугроба. Гора снега появилась возле дома женщины после того, как по улице проехала снегоуборочная техника. Посты не помогли привлечь внимание, тогда 7 января Татьяна воткнула в сугробы таблички с обращением к главе города («Куча имени мэра Миронова») и местным коммунальщикам («Подарок детям от Зекераева»). После этого с женщиной связались представители местной администрации, и сугроб убрали. Однако после этого к ней домой пришли двое мужчин и избили.

«После этих табличек ко мне домой приезжал Зекераев (глава компании «СибирьЭкоСТрой», которая занимается вывозом снега) с сыном. Вдвоем они оттаскали меня за волосы, испинали, нахаркали в лицо. Заставляли извиняться за табличку», – рассказывала ранее пострадавшая в соцсетях.

Женщина зафиксировала в больнице побои, и обратилась в полицию.

Североуральск, Анастасия Истомина

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