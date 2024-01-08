Движение поездов на станции в Нижнем Тагиле восстановили после взрыва

На станции Сан-Донато, где ранее сегодня вечером произошел взрыв на железнодорожных путях, восстановили движение поездов. Максимальное время задержки электричек составило 2 часа 50 минут.

«Сегодня 8.01.2024 в 19.57 местного времени открыто движение поездов по ст. Сан-Донато (участок Нижний Тагил – Гороблагодатская Свердловской железной дороги). Максимальная задержка электропоездов составила 2 часа 50 минут», – сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Напомним, в 16:30 сегодня на станции Сан-Донато произошел взрыв на железнодорожных путях. Пострадавших и разрушений нет. Спецслужбы работают на месте ЧП. Движение поездов было временно скорректировано.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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