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Вторник, 9 января 2024, 11:36 мск

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Елки с мусорных площадок начнут забирать после старого Нового года

Елки с контейнерных площадок начнут вывозить после старого Нового года, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе «Спецавтобазы». Работа будет продолжаться до конца января. После все собранные деревья отправят в переработку – их измельчат на специальной установке, а полученные опилки будут использовать для отсыпки дорожек и полигонов хранения отходов.

В «Спецавтобазе» объяснили, что елки не нужно пытаться утрамбовать в контейнеры для мусора, их следует оставить в отсеке для крупногабаритных отходов (обычно находится справа или слева от контейнерной площадки), а если такого отсека нет, дерево можно оставить рядом с баками, но так, чтобы оно не мешало проезду мусоровозов. Тем, у кого организован т.н. помешковый сбор, нужно заранее предупредить регоператора о желании сдать елку по телефону: 8 (800) 775-00-96 или в What'sApp, Telegram или СМС на номер 8 (912) 6900-700.

В прошлом году региональный оператор вывез 4,5 тысячи елок с 700 контейнерных площадок 34 муниципалитетов Восточного округа нашего региона. Также тогда работали отдельные пункты сбора хвойных в Верхней Пышме – туда принесли 80 деревьев, в Среднеуральске – 70 и в Арамили – 60.

Екатеринбург, Елена Сычева

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