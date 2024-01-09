Крепкие морозы продлятся до конца недели

В первую рабочую неделю 2024 года в Екатеринбурге сохранится морозная погода. По прогнозу Уральского гидрометцентра, 9 января дневная температура воздуха будет около -18°, но уже к вечеру ощутимо похолодает.

В среду ожидаются морозы до -21…-23 °C, а в четверг станет еще холоднее из-за усиления ветра. Синоптики предупреждают о возможных порывах ветра до 15 метров в секунду. Небольшое потепление вероятно в пятницу – с температурой -16…-19°. По предварительным прогнозам, выходные будут снежными, но без метелей.

В морозную и ветреную погоду увеличиваются риски обморожения. Ранее «Новый День» рассказывал, как распознать опасное состояние на холоде и оказать первую помощь пострадавшему.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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