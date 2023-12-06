Уральские медики напомнили, что можно и нельзя делать при обморожениях

На Среднем Урале наступили морозы. Медики напомнили, что в условиях аномальных холодов легко получить обморожение. Риски увеличиваются, если у вас тесная, влажная одежда и обувь, если вы устали или голодны. С особой осторожностью к зимним прогулкам нужно относиться родителям маленьких детей, пожилым людям и людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, так как в их случаях терморегуляция организма может давать сбои.

Четыре степени обморожения

При первой, самой легкой, степени обморожения возникает чувство жжения и покалывание с последующим онемением пораженного участка.

Вторая степень обморожения наступает при более продолжительном воздействии холода. Пораженные участки бледнеют и теряют чувствительность. Самый характерный признак – появление в первые дни после травмы пузырей, наполненных прозрачным содержимым.

При третьей степени обморожения повреждения тканей становятся более глубокими. Образующие пузыри наполнены кровянистым содержимым и нечувствительное к раздражениям.

На четвертой степени пораженный участок приобретает резко синюшный оттенок, иногда с мраморной расцветкой. Отек развивается сразу после согревания и быстро увеличивается.

Первая помощь при обморожениях

При первых признаках легкого обморожения нужно зайти в теплое помещение. На поврежденные холодом участки нужно наложить теплоизоляционную повязку (слой ваты в марле и сверху клеенка или прорезиненная ткань). Чтобы быстрее согреться, можно выпить горячий чай или молоко. Ни в коем случае нельзя принимать алкоголь. Обмороженные руки и ноги можно согреть в воде комнатной температуры (не выше 40°), осторожно массируя конечности.

Нельзя растирать обмороженные участки снегом, пытаться быстро согреть конечности в горячей воде или вблизи горячей батареи. Втирать жир или растирать конечности спиртом при глубоком обморожении. После оказания первой помощи пострадавшего необходимо доставить в больницу, так как даже при незначительных переохлаждениях снижаются защитные силы организма.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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