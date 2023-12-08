Экстремальные морозы простоят на Урале до 13 декабря

В Свердловской области продлили метеорологическое предупреждение об экстремальных морозах. Как сообщается в SMS-рассылке от МЧС, с 9 по 13 декабря в регионе ожидается температура воздуха -40⁰ и ниже.

Спасатели просят жителей соблюдать правила безопасности при использовании печного отопления и электрических обогревателей. По возможности, лучше воздержаться от дальних поездок на транспорте. Если отменить поездку нельзя, водителям и пассажирам в дорогу нужно взять теплые вещи, термос с горячим чаем и что-нибудь перекусить. Сотрудники Госавтоинспекции во время холодов дежурят на трассах в усиленном режиме.

Ранее уральские медики давали советы, как избежать обморожения в такую погоду.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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