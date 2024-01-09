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Вторник, 9 января 2024, 11:36 мск

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В новогоднюю ночь в Полевском начался пожар из-за влетевшего в окно фейерверка

В новогодние каникулы в Свердловской области был зафиксирован только один случай возникновения пожара из-за использования пиротехники.

Как рассказал на пресс-конференции заместитель главного государственного инспектора по пожарному надзору Свердловской области Сергей Махнев, ЧП случилось в Полевском в ночь с 31 декабря на 1 января. Фейерверк влетел в окно третьего этажа жилого дома, из-за чего загорелись шторы и мебель. В прошлом году подобных случаев не было.

Всего за дни новогодних каникул в области случилось 142 пожара (год назад – 174), 9 человек погибли, 10 получили травмы. Причина 73 пожаров – неосторожное обращение с огнем, 36 – неправильная эксплуатация электроприборов, 19 – неосторожное обращение с печным оборудованием.

Полевской, Елена Владимирова

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