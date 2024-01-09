В мэрии Екатеринбурга рассказали, что в первую очередь чистят от снега и льда

В администрации Екатеринбурга отреагировали на жалобы горожан на плохую уборку улиц. Вице-мэр Алексей Бубнов поручил службам благоустройства восстановить габариты проезжих частей, исключить их зауживание, очищать остановки общественного транспорта и подходы к пешеходным переходам, максимально вывозить снег и убирать лед с дорог и тротуаров.

По данным городского комитета по благоустройству, в первую очередь противогололедные материалы применяются на участках магистральных улиц по маршрутам общественного транспорта, также обрабатываются крутые спуски и подъемы, проезжие части мостов и путепроводов, тормозные площадки на перекрестках.

«В настоящее время на уборке улично-дорожной сети задействовано 356 рабочих и 233 единицы спецтехники, в том числе 35 комбинированных дорожных машин, 44 трактора, 8 снегопогрузчиков, 22 фронтальных погрузчика, 83 самосвала, 22 грейдера, 3 шнекоротора, 2 автомобиля УАЗ, 6 бульдозеров и другие механизмы», – сообщили в пресс-службе мэрии.

В администрации города напомнили, что с 1 по 8 января 2024 года в городе выпало 21,2 миллиметра осадков в виде снега, что составило 84,8 % от месячной нормы. При этом всю неделю в Екатеринбурге будут умеренные морозы.

«Уборку мегаполиса от снега и устранение обледенения городские власти держат на постоянном контроле. В ежедневном режиме в администрации Екатеринбурга проходят оперативные совещания, где представители районов и подведомственных организаций докладывают обстановку», – добавили в мэрии.

Если жителей не устраивает уборка снега во дворах, им следует обращаться в свою управляющую компанию. О проблемных участках на дорогах горожане также могут сообщить в Единую городскую диспетчерскую службу (МКУ ЕДДС) по телефону: 304-12-12.

Напомним, ранее прокуратура Екатеринбурга выявила многочисленные нарушения, связанные с уборкой снега в городе.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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