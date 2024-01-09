Прокуратура указала мэрии Екатеринбурга на нечищеный от снега город (ФОТО)

Прокуратура Екатеринбурга выявила многочисленные нарушения, связанные с чисткой города от снега. Мэру Алексею Орлову внесено представление об устранении нарушений закона, обязывающего горадминистрацию содержать дороги и тротуары в порядке.

Накануне прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова, а также сотрудники прокуратуры и ГИБДД провели в городе рейды по проверке качества уборки дорог и тротуаров. Внимание уделяли очистке подъездов к детским садам и школам, остановок общественного транспорта, а также выделенных полос для движения общественного транспорта. К качеству уборки города коммунальщиками возникло много вопросов.

Повсюду были выявлены многочисленные нарушения, в связи с чем было «внесено представление об устранении нарушений закона, рассмотрение которого находится на контроле прокуратуры города», сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Кроме того, прокуратура обещала, что подобные проверки теперь будут проводиться регулярно до окончания зимы. По их результатам будет дана принципиальная оценка качества проведения сезонных работ по уборке снега в Екатеринбурге со стороны коммунальщиков.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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