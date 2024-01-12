«В каникулы вы работали спустя рукава», – Орлов отчитал подчиненных за горы снега на улицах

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов оценил работу коммунальных служб по уборке города в новогодние каникулы как неудовлетворительную. Снег с улиц не вывезен до сих пор. В связи с этим коммунальщики будут работать без выходных.

«Все праздничные дни в городе шел снег. За 9 дней января выпало 21,2 миллиметра осадков водного столба, а за весь зимний период – 148,8 миллиметра (это 1,5 метра снежного покрова). Таких снегопадов не было уже много лет, но это не может стать оправданием. Темпы уборки коммунальными службами неудовлетворительны, особенно в части вывоза снега», – сказал Алексей Орлов.

Лучше других свои улицы убрали Орджоникидзевский и Чкаловский районы. Среди отстающих – Верх-Исетский и Кировский районы, где план по вывозу снега выполнили только на 7,2% и 15,7%.

Внимание коммунальщиков обратили на следующие проблемы:

– сужение проезжих частей из-за неубранных снежных отвалов;

– занятые снегом выделенные полосы, провоцирующие перебои в работе общественного транспорта;

– наледь на тротуарах и дорогах;

– некачественно убранные придомовые территории.

«Впереди выходные – машин на дорогах станет меньше, будет возможно свободно убрать улицы. Ближайшие два дня вы, коллеги, не отдыхаете. Достаточно того, что на новогодних каникулах вы работали спустя рукава. Ситуация должна быть исправлена», – завершил заседание Алексей Орлов.

Как уже сообщал «Новый День», 27 декабря Алексей Орлов дал подчиненным задание устранить последствия снегопада до Нового года.

Однако коммунальщики с задачей не справились ни в конце декабря, ни в дни каникул. Уже 9 января прокуратура Екатеринбурга выявила многочисленные нарушения, связанные с чисткой города от снега. Администрации было внесено представление об устранении нарушений закона, обязывающего горадминистрацию содержать дороги и тротуары в порядке.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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