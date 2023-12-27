Власти: последствия снегопада будут устранять до Нового года

Последствия снегопада в Екатеринбурге и Свердловской области должны устранить до Нового года. Такие же задачи поставили на заседаниях оперштабов муниципальные и областные власти.

В мэрии Екатеринбурга рассказали, что такого объема осадков в городе не было 106 лет. «Наша главная задача – привести в город порядок. До Нового года осталось очень мало времени», – заявил на заседании штаба глава города Алексей Орлов. Он поручил максимально сосредоточиться на уборке магистралей, чтобы мог проходить общественный транспорт. Коммунальщиков будут сопровождать машины ГИБДД, чтобы обеспечить беспрепятственную работу уборочной техники. Дополнительно на улицы выведут строительную технику: грейдеры, самосвалы и трактора.

«Аккумулируем ресурсы, берем средства резервного фонда для привлечения дополнительной строительной спецтехники. Это такой случай, когда необходимо задействовать все имеющиеся возможности», – отметил Алексей Орлов.

На заседании областного оперштаба аналогичные задачи поставил первый заместитель губернатора Алексей Шмыков: дороги должны быть чистыми к Новому году. Главам муниципалитетов поручено составить график уборки, чтобы жители знали, когда и где вывезут снег.

«Техники достаточно, но все должны понимать, сколько требуется механизаторов, сколько водителей. Если не хватает людей, то выводить на дорогу мастеров, директоров, заместителей», – сказал Алексей Шмыков.

Напомним, вчера на Свердловскую область обрушился мощный снегопад. За последние 36 часов в регионе выпало более месячной нормы осадков.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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