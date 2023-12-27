С начала декабря в Екатеринбурге выпало две месячные нормы осадков

За сутки в Екатеринбурге выпала месячная норма осадков, а с начала декабря набираются полторы-две месячные нормы снега, сообщила главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

«Циклоны заполонили Европейскую часть России и Урал. Один из них поднялся с юга, прошел вчера через Челябинскую и поднялся на север Свердловской области, повсюду оставляя непрерывный снежный след. В большинстве районов региона за последние 36 часов (ночь-день 26 декабря и ночь 27 декабря) выпало 60-100% месячной нормы осадков, – сообщила Галина Шепоренко. – Значительно меньше осадков было на крайнем востоке и крайнем юго-западе Свердловской области. В Екатеринбурге выпала месячная норма осадков, в Нижнем Тагиле 125%, в Челябинске 130% месячной нормы. Высота снежного покрова увеличилась на 12-30 см. С учетом осадков предыдущего периода декабря уже набирается 1,5-2 месячные нормы снега».

Сегодня интенсивность осадков снизится, хотя небольшой снег будет идти до конца года. Синоптики не исключают, что снегопады могут повториться на востоке области 29 декабря.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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