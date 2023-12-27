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Среда, 27 декабря 2023, 09:54 мск

Новости Екатеринбург

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Снегопад задержал посылки – доставки из маркетплейсов переносятся

В Екатеринбурге задерживаются доставки в пункты выдачи маркетплейсов. Причина – нерасчищенные после вчерашнего снегопада дороги.

«К нам обычно приезжает грузовик ночью, разгружается, а с утра я прихожу – и разбираю коробки. Сегодня пришла – пусто, машины не было, но сейчас уже стали приезжать», – рассказала «Новому Дню» сотрудница пункта выдачи заказов Wildberries.

Напомним, сегодня администрация Екатеринбурга заявила, что в городе выпало рекордное количество осадков – 20 мм за сутки. За ночь с дорог убрали 5,5 тысячи тонн снега.

Екатеринбург, Елена Сычева

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