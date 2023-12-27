В Екатеринбурге выпал рекордный объем снега

В Екатеринбурге обновлен рекорд выпадения снежных осадков 2002 года. Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, по информации синоптиков, статистический максимум превышен вдвое и приближается к 20 миллиметрам водного столба.

Большой объем снега вызвал сложности для передвижения автомобилей, в том числе и специальных, например, скорой помощи, и общественного транспорта. По мнению автолюбителей, пробки вчера превысили отметку в десять балов и достигали 12.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проводит заседание оперативного штаба по нормализации ситуации. Снегоуборка будет производиться во взаимодействии со службами ГИБДД и с привлечением строительной техники.

За ночь вывезли 5420 тонн снега. Переброшено шнекороторными машинами – 4939 тонн, отчитались в мэрии.

Екатеринбург, Елена Васильева

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