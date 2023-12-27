Машины скорой помощи не могут выехать по вызовам из переулка Саперов

Резко осложнившийся после снегопадов трафик по Екатеринбургу мешает работе машин скорой помощи. Как сообщают очевидцы, транспорт не может выехать по вызовам из переулка Саперов. На 8 Марта в обе стороны пробка. Стоящие в ней автомобили не пропускают скорые даже со включенными проблесковыми маячками и спецсигналами.

Депутат заксобрания Алексей Свалов в связи со сложившейся ситуацией обратился к начальнику ГИБДД по Свердловской области:

«Обращаюсь к начальнику ГИБДД Свердловской области.

Уважаемый Алексей Викторович!

Прошу Вас обратить внимание на ситуацию, которая сейчас складывается на перекрёстке улиц Сапёрная и 8 Марта. Автомобили скорой помощи не могут выехать на вызовы, просто потому, что их никто не пропускает. Включённые спецсигналы им не помогают.

Прошу поставить на этом участке пост ГИБДД хотя бы на утреннее время».

Екатеринбург, Елена Васильева

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