Депутат перекрыл улицу, чтоб помочь скорым выехать по вызовам

Депутат Свердловского заксобрания Алексей Свалов сегодня перекрыл движение по улице 8 Марта, чтобы помочь машинам скорой помощи выехать из переулка Саперов – там находится станция скорой помощи.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня утром Екатеринбург в очередной раз встал в 8-балльные пробки в связи с аномальным снегопадом и новогодним трафиком, так что скорые не смогли выехать по вызовам даже с включенными спецсигналами. Автомобили не выпускали их на 8 Марта.

Как рассказал депутат, с помощью своей машины он временно блокировал движение по 8 Марта. Удалось выпустить по вызовам шесть скорых. Ранее Алексей Свалов обратился к областной ГИБДД с просьбой выставить временный пост на перекрестке Саперов и 8 Марта, чтоб помочь скорым выезжать по вызовам.

Екатеринбург, Елена Васильева

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