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Среда, 27 декабря 2023, 13:06 мск

Новости Екатеринбург

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В МЧС снова попросили уральцев не ездить на машинах

ГУ МЧС по Свердловской области повторно обратилось к жителям Свердловской области с просьбой воздержаться от использования личного автотранспорта. По мнению спасателей, оставить машины на парковках лучше из-за сложных погодных условий и заторов на дороге. Об этом говорится в массовой рассылке для жителей Свердловской области.

Напомним, за сутки на Урале выпала двухмесячная норма осадков. Екатеринбург, и без того стоявший в пробках в связи с предстоящими праздниками, накануне оказался практически парализован. Сегодня утром ситуацию на дорогах «Яндекс» оценивал в 8 баллов. К вечеру снова ожидаются пробки в 10 баллов.

Екатеринбург, Елена Васильева

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