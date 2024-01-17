Вице-мэр и прокурор Екатеринбурга назвали уборку дорог от снега «удовлетворительной», автомобилисты не согласны (ФОТО)

Заместитель мэра Екатеринбурга Алексей Бубнов и городской прокурор Светлана Кузнецова назвали уборку улиц и дорог после снегопадов «удовлетворительной». Автомобилисты с ними в корне не согласны.

Проверка качества уборки снега прошла сегодня в Железнодорожном и Орджоникидзевском районах. Как сообщает пресс-служба мэрии, дороги почищены «удовлетворительно», но к состоянию тротуаров и пешеходных зон по-прежнему много вопросов.

«При проведении работ по устранению последствий обильного снегопада все усилия были сосредоточены на обеспечении безопасности движения транспорта. Теперь необходимо уделить особое внимание пешеходным переходам, тротуарам, обеспечив безопасность передвижения пешеходов», – цитирует пресс-служба слова Алексея Бубнова.

Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова отметила, что после новогодних каникул работы активизировались: «Несмотря на то, что выпадение большого количества осадков вызывает проблемы для транспорта, решаются они достаточно оперативно».

Автомобилисты в корне не согласны с тем, что улицы почищены «удовлетворительно».

«Даже в центре города Малышева, Шейнкмана толком не чищены. По обочинам – метровые сугробы, которые сужают дороги. То же самое – с Московской, Радищева. Ничего не чищено. По Серафимы Дерябиной – минус половина полосы с каждой стороны», – рассказывают жители Екатеринбурга.

В мэрии при этом сообщают, что за сутки с улиц вывезли 12 тысяч тонн снега, в уборке были задействованы 471 машина и 473 рабочих. Сегодня днем дороги чистят 209 единиц спецтехники и 381 рабочий.

Напомним, снегопады обрушились на Екатеринбург еще до Нового года и продолжались в праздники. До ухода на каникулы коммунальщики обещали, что за длинные выходные город почистят, а снег вывезут на полигоны. Но этого сделано не было. 9 января прокуратура Екатеринбурга нашла множество нарушений при уборке снега. А 12 января мэр Алексей Орлов признал, что некоторые районы выполнили план по вывозу снега только на 7-16%.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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