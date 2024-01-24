Бубнов обещал устранить последствия снегопадов «в течение недели»

Вице-мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и прокурор города Светлана Кузнецова в очередной раз проинспектировали уборку улиц от снега, на этот раз проверка коснулась территорий Кировского и Октябрьского районов.

Как сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на заместителя мэра Алексея Бубнова, все внекатегорийные улицы и дороги первой категории приведены в нормативное состояние. Сейчас коммунальщики перешли на улицы второй и третьей категорий. «Что касается отдаленных частей города, сейчас там обеспечен свободный проезд транспорта. Следующим этапом станет уборка тротуаров. Полагаю, в течение недели все последствия снегопадов будут устранены», – объяснил Алексей Бубнов.

Прокурор Светлана Кузнецова оценила качество содержания улиц как хорошее: «Результаты работы видны: самые важные дороги очищены. Сейчас можно сказать, что город справился со снегопадами – осталось устранить отдельные недостатки, в том числе убрать тротуары и отдаленные части Екатеринбурга». Между тем жители Екатеринбурга отмечают, что очень многие улицы по-прежнему остаются неубранными, на обочинах лежат сугробы, хотя последние сильные снегопады в городе были 26-27 декабря.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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