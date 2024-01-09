В Роспотребнадзоре рассказали, как восстановиться после новогодних праздников

Привычный образ жизни у людей в новогодние каникулы меняется: сбивается режим сна, питание становится менее нормализованным, пропадает активная нагрузка. Как заново настроить необходимый ритм жизни и вернуться к рабочему состоянию, рассказали в Роспотребнадзоре.

Прежде всего, необходимо постепенно нормализовать режим питания и перейти на менее калорийную еду, которая поможет не только восстановить организм, но и укрепить иммунитет. Будет лучше исключить из рациона тяжелую пищу (жареное, маринованное, соленое), фастфуд, сладости и постепенно перейти на овощи, фрукты, зелень – те продукты, которые богаты витаминами и нужными микроэлементами. «Очень полезны и сухофрукты – в них содержатся клетчатка, минералы, микроэлементы, витамины, но также и большое количество сахара, поэтому нужна умеренность», – добавили в пресс-службе ведомства. В случае появления боли и тошноты при разгрузочной диете необходимо обратиться к врачу – это могут быть признаки отравления или гастрита.

После праздников стоит обратить внимание и на сон. Средняя продолжительность его должна быть 6-8 часов. Роспотребнадзор рекомендует придерживаться постоянного графика: засыпать и просыпаться в одно и то же время ежедневно. Необходимо избегать дневного или длительного сна, поскольку он может сбить ваш режим. Для хорошего и качественного сна не рекомендуется перед засыпанием употреблять алкоголь, кофеин, тяжелую, острую и сладкую пищу. Ужин должен быть не менее чем за 4 часа до сна. «Следует ограничить воздействие дисплеев перед сном. Свет, излучаемый электронными устройствами, может нарушить режим сна. Постарайтесь не пользоваться смартфонами, планшетами или ноутбуками как минимум за час до сна. Вместо этого выберите расслабляющие занятия, например, чтение книги или принятие теплой ванны», – рассказали в Роспотребнадзоре. Комфортному сну также способствуют проветривание помещения и физическая активность. Время проведения физнагрузок имеет значение, не нужно нагружать организм непосредственно перед сном.

Также восстановиться помогают занятия спортом, которые улучшают обмен веществ и возвращают тонус организму. Эффективны упражнения на растяжку, массаж, походы в баню или сауну.

После праздников следует восстанавливаться не только физически, но и психологически: медитации, общение с родными, прогулки на свежем воздухе дадут вам заряд бодрости и хорошего настроения, говорят врачи.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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