Третий понедельник января – самый грустный день в году

Сегодня в мире отмечают Грустный понедельник. Считается, что именно в это время проявляется хандра после новогодних праздников, а люди испытывают чувство тоски, грусти и разочарования.

Термин Blue Monday (Грустный понедельник) ввел британский психолог Клиф Арналл в 2005 году. При вычислении самого депрессивного дня года он использовал метеорологические, психологические и экономические показатели. В третий понедельник января совпадают несколько факторов: короткий световой день, фрустрация из-за несоблюдения новогодних обещаний, данных самому себе и осознание последствий финансовых трат на праздники.

И хотя идею Арналла относят к псевдонаучной, многие психологи согласны, что середина января – не самое благоприятное время. Чтобы вернуть себе хорошее настроение, специалисты советуют высыпаться, соблюдать режим дня, правильно питаться, больше гулять на свежем воздухе и общаться с близкими.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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