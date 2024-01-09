Нарколог, нутрициолог и тренер рассказали, что выпить и съесть, чтобы пережить первую рабочую неделю

Новогодние каникулы часто сопровождаются излишествами в еде и в употреблении алкоголя. Поэтому первая рабочая неделя – традиционное время для разного рода зароков и воздержаний. Три специалиста рассказали «Новому Дню», что есть, пить и как правильно «вкатываться» в режим, чтобы не сделать себе еще хуже.

Главный нарколог Свердловской области Олег Забродин напомнил, что употребление алкоголя нагружает сердечно-сосудистую систему, поэтому если в каникулы человек не ограничивал себя в спиртном, то нужно поддержать организм, употребляя в пищу продукты, богатые калием, магнием, белком и витамином B1, а также клетчаткой. Специалист посоветовал есть больше мяса и рыбы, а также овощей и фруктов.

Тем, у кого употребление алкоголя продолжалось все каникулы, а утро первого рабочего дня сопровождается похмельем, нутрициолог Марина Нагинина посоветовала пить больше теплой воды в течение всего дня, а начать со стакана минералки и 600 мг N-ацетилцистеина (имеется в виду биологически активная добавка, а не лекарственный препарат). «NAC используется уже несколько десятилетий, и если прежде он применялся как отхаркивающий и противовоспалительный препарат, то в последние 15-20 лет исследования показали его антиоксидантные и детоксицирующие свойства», – объяснила Нагинина. Также она посоветовала однократно принять витамин С с едой, а после – через час – выпить энтеросорбент. Тем, кто вознамерился решительно покончить с излишествами, специалисты посоветовали не бросаться с головой в ограничения и суровый режим тренировок.

«Для начала надо убрать мучное, сладкое и алкоголь. Чтобы оставить липидный профиль в норме, можно оставить жирную пищу на обед, но вечером есть рис, гречку, макароны, зелень плюс рыбу или куриное филе, – прокомментировал тренер по функциональной подготовке Академии единоборств РМК Ринат Аширов. – Тренироваться надо начинать с двух раз в неделю. Первая тренировка 30 минут, вторая 40, и это с разминкой и заминкой. Постепенно набирать ход, и уже через месяц можно выходить на привычный режим с тренировками 3 раза в неделю».

Екатеринбург, Елена Сычева

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