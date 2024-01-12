За новогодние праздники более 30 свердловчан попали в стационар с алкогольным и наркотическим отравлением

В период новогодних праздников, с 30 декабря по 8 января в токсикологические центры Свердловской области поступило 13 человек с алкогольным отравлением, в том числе один несовершеннолетний. Еще 21 уралец был госпитализирован с наркотическим отравлением. Умерших от передозировки не было. Статистикой поделился на пресс-конференции главный внештатный психиатр министерства здравоохранения Свердловской области, главврач Свердловской областной психиатрической больницы Олег Сердюк.

«Если сравнивать с прошлым годом, то динамика отравлений в новогодние праздники не меняется. Мы наблюдаем ровную картину на протяжении последних трех-четырех лет. И это относительно благоприятные цифры по ситуации с отравлениями для такого большого региона, как Свердловская область», – отметил Олег Сердюк.

Ранее «Новый День» делился советами специалистов, как нивелировать последствия от излишнего употребления алкоголя в праздники.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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