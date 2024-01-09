Кольцово за новогодние каникулы обслужил более 226 тысяч пассажиров

В праздничные выходные пассажиропоток аэропорта Кольцово превысил 226 тысяч человек, что на 17% больше, чем во время прошлогодних каникул.

«Всего за праздники из аэропорта Екатеринбурга отправилось более 900 рейсов – на 8% больше, чем в праздничный период в прошлом году. Через грузовой терминал Кольцово в праздничные дни прошло 140 тонн грузов, а также 30 тонн почтовых отправлений», – рассказали в пресс-службе Кольцово.

Как ранее писал «Новый День», в новогодний период из Екатеринбурга можно было вылететь по 75 направлениям, из которых 25 – международные. Популярными были рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Сочи, в курортные Хургаду, Пхукет, Утапао, Шарм эль Шейх, Анталью и так далее. Наиболее загруженным днем стало 30 декабря, когда аэропорт обслужил более 100 рейсов.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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