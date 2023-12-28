В каникулы из Кольцово можно будет улететь в 50 российских и 25 зарубежных городов

Аэропорт Кольцово в новогодние каникулы обслужит рейсы по 75 российским и международным направлениям, что чуть больше, чем годом ранее. За границу можно будет напрямую улететь в 25 городов.

«В праздники из Екатеринбурга будут осуществляться вылеты по 50 внутренним направлениям – в Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Владивосток, Минводы, Сочи, Нижний Новгород, Саратов и другие российские города. Также планируются вылеты из Кольцово за рубеж, в том числе в курортные Хургаду, Пхукет, Утапао, Шарм эль Шейх, Анталью, а также в Минск, Астану, Баку – всего по 25 маршрутам», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Кольцово.

Самым загруженным днем станет 8 января: из Кольцово отправят 93 рейса и примут 95. Самым спокойным будет 1 января. Последним рейсом в 2023 году станет рейс «Уральских авиалиний» в Новосибирск: он вылетит 31 декабря в 23:55. А самым первым в 2024 году Кольцово примет борт Air Arabia, прибывающий 1 января в 00:50 из Шарджи (ОАЭ).

Отметим, что в прошлом году в новогодние каникулы Кольцово обслуживал рейсы по 71 направлению. Увеличение в этом году произошло за счет международных вылетов.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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