Прокуратура проверит, почему в Екатеринбурге сотни домов и соцобъектов остались без отопления в морозы

В Екатеринбурге прокуратура начала проверку в связи со «снижением параметров теплоснабжения» в сотнях домов на Уктусе и Вторчермете. Будет дана правовая оценка действиям должностных лиц ресурсоснабжающей организации.

«По имеющейся на данный момент информации, 8 января около 19:47 произошло снижение давления в системе теплоснабжения в результате технологических нарушений в работе оборудования в котельной, что повлекло предоставление жителям коммунальной услуги ненадлежащего качества, – сообщили в пресс-службе прокуратуры. Там уточнили, что специалисты ПАО «Т-Плюс» уже провели ремонтные работы, осуществляется нагрев теплоносителя до нормативных параметров.

Как ранее писал «Новый День», в Екатеринбурге 234 многоквартирных дома, восемь детских садов и две школы остались практически без отопления из-за поломки одного из двух котлов в котельной на улице Монтерской в Чкаловском районе города. Недавно котельная перешла на баланс Свердловского филиала «Т Плюс». Объект считается проблемным, предыдущий собственник – ООО «ТЭК Чкаловский» – находится в стадии банкротства, соответственно, обслуживание оборудования могло проходить ненадлежащим образом.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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