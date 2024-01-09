Сотни домов, школы и детсады остались без отопления в Екатеринбурге из-за поломки в котельной

В Екатеринбурге 234 многоквартирных дома, восемь детских садов и две школы остались практически без отопления из-за поломки одного из двух котлов в котельной на улице Монтерской в Чкаловском районе города. Оборудование вышло из строя еще 6 января, к утру 7 января последствия аварии устранили. Но 8 января люди снова стали жаловаться на холод в квартирах. Энергетикам снова потребовалось отключить оборудование, чтобы починить его, это заняло еще один день.

Отметим, недавно котельная перешла на баланс Свердловского филиала «Т Плюс». Объект считается проблемным, предыдущий собственник – ООО «ТЭК Чкаловский» – находится в стадии банкротства, соответственно, обслуживание оборудования могло проходить ненадлежащим образом.

«Сейчас ремонт поверхности нагрева одного из двух котлов котельной «Южная» завершен. На время его проведения были снижены параметры тепла и горячей воды. Температура сетевой воды на выходе из котельной составляла 95 градусов Цельсия, на обратном трубопроводе 65 градусов. Сейчас в котельной работают два водогрейных котла, отпуск тепла потребителям увеличивается. Энергетики приняли все меры для скорейшего завершения ремонтных работ и восстановления теплоснабжения потребителей в штатном режиме. Энергокомпания приносит извинения жителям за доставленные неудобства», – сообщили в пресс-службе Свердловского филиала «Т Плюс».

Екатеринбург, Елена Сычева

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