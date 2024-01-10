На Уктусе и Вторчермете снова проблемы с отоплением

Сегодня ночью в очередной раз произошел сбой в работе отопительного котла на котельной, которая подает тепло в дома на Вторчермете и Уктусе. Энергетики снизили температуру теплоносителя, из-за чего батареи в домах могли стать холоднее. Если в квартирах стало меньше +18 градусов, жителям советуют жаловаться в управляющую компанию.

Как пояснили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, сбой вновь произошел в работе котла на котельной «Южная». Пока проводились технические работы, батареи могли стать холоднее. Но в квартирах не должно быть ниже +18 °C.

«Специалисты компании «Т-Плюс» совместно с УК отслеживают нормативные показатели отопления в жилом фонде. В котельной дежурят специалисты аварийной бригады, которые контролируют параметры работы отопительного оборудования. Жителям, в квартирах которых температура ниже нормативной (+18 градусов) необходимо обратиться в свою управляющую компанию для фиксации ситуации и принятия дополнительных мер непосредственно в жилом фонде», – сообщили в мэрии.

Напомним, проблемы с оборудованием на котельной «Южная» начались еще 6 января. С тех пор котел периодически отключают для ремонтных работ, а в квартирах на Вторчермете и Уктусе становится прохладно. Недавно котельная перешла на баланс Свердловского филиала «Т Плюс». Объект считается проблемным, предыдущий собственник – ООО «ТЭК Чкаловский» – находится в стадии банкротства, соответственно, обслуживание оборудования могло проходить ненадлежащим образом.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube