Жители Уктуса и Вторчермета, оставшиеся на ночь без отопления, получат перерасчет

Заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко заявил, что городские власти контролируют ситуацию с отоплением более 300 жилых домов в микрорайонах Уктус и Вторчермет. На данный момент температура в квартирах жильцов поднялась до 20 градусов.

«Произошло повреждение внутренней части одного из двух котлов теплоисточника на улице Монтерской. Котельная была подготовлена к работе в зимних условиях. Что там случилось – выясняют специалисты. Аварии случаются везде, но сейчас самое главное – устранить причину и нормализовать теплоснабжение. Мы контролируем все обращения граждан, которые сообщали, что температура в квартирах понизилась до 18 градусов. Управляющим компаниям рекомендовано пройти по всем поступившим обращениям, составить акты, и если есть недопоставка тепла собственникам, сделать перерасчет», – сообщил вице-мэр на брифинге.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов также прокомментировал произошедшее: «По информации энергетиков, на местной котельной проводился ремонт одного из двух котлов. Временно были снижены параметры тепла и горячей воды. Ремонтные работы завершены. В ближайшие часы температура в домах нормализуется. Подчеркну, ситуация находится на контроле. По ситуации доложено губернатору Свердловской области».

Нарушеник в работе котельной было зафиксировано накануне около 20 часов. В результате 234 многоквартирных дома, восемь детских садов и две школы в морозы остались практически без отопления. Прокуратура начала проверку.

Как ранее писал «Новый День», котельная на Монтерской перешла на баланс Свердловского филиала «Т Плюс» недавно. Объект считается проблемным, предыдущий собственник – ООО «ТЭК Чкаловский» – находится в стадии банкротства, соответственно, обслуживание оборудования могло проходить ненадлежащим образом.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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