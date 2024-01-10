Семимесячную девочку, умершую в поезде, пыталась спасти фельдшер скорой

В Екатеринбурге минувшим вечером три бригады Территориального центра медицины катастроф и шесть бригад скорой помощи экстренно прибыли на железнодорожный вокзал. Медикам не объяснили причину вызова, позднее стало известно, что их отправили встречать поезд «Москва – Чита», в котором произошла трагедия. Погибла семимесячная девочка.

Как рассказал «Новому Дню» источник в системе здравоохранения Свердловской области, инцидент произошел на перегоне Пермь – Кунгур. У ребенка резко поднялась температура, начались фебрильные судороги, остановилось дыхание. «В поезде оказалась фельдшер скорой помощи, тоже пассажирка, она оказывала ребенку первую помощь, но спасти девочку не удалось. Медики, ждавшие прибытия поезда на станции Кунгур, только констатировали смерть», – рассказал собеседник агентства.

В Кунгуре маму девочки и еще двоих детей госпитализировали с температурой и симптомами ОРВИ. Медики предположили, что все они заражены гриппом. При этом, как пояснила мама погибшего младенца, в поезд семья садилась без признаков болезни. Женщина и ее трое детей возвращались из Москвы в Омск.

После того, как стало известно об инциденте, Уральская транспортная прокуратура начала проверку. Именно надзорное ведомство инициировало выезд шести бригад экстренной медицинской помощи к прибытию поезда на станцию «Екатеринбург-Пассажирский». Однако состояние всех пассажиров оказалось удовлетворительным, и помощь бригад СМП и ТЦМК никому не потребовалась.

При этом у всех, кто ехал с погибшей девочкой в одном вагоне, взяли пробы на коронавирус и грипп А. Тесты на Covid-19 оказались отрицательными. Когда специалисты провели все исследования и дезинфекцию вагона, поезд отправился дальше после небольшой задержки в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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