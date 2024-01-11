Смертельные случаи гриппа спровоцировали интерес к вакцинации. Медики ответили, можно ли еще привиться

В Екатеринбурге ждут роста числа заболевших ОРВИ и гриппом, который традиционно начинается после новогодних каникул. В этом году циркулирует грипп А, который стал причиной смерти уже двух детей в поездах дальнего следования. Одна 12-летняя девочка умерла в декабре, возвращаясь из детского лагеря домой. Вторая – семимесячная – ехала с мамой из Москвы в Омск.

Две трагедии с детьми всколыхнули интерес к вакцинации от гриппа. Кампания уже завершилась, и сейчас поставить прививку гораздо сложнее, чем, например, осенью.

Однако популяризаторы иммунизации считают, что привиться еще не поздно. «Можно и нужно ли прививаться сейчас? Можно. Нужно. Если найдете вакцину. Госорганизации уже провели вакцинацию, скорее всего. Но в частных клиниках можно поискать», – считает директор организации «Коллективный иммунитет» Антонина Обласова.

У уральских медиков несколько иной взгляд. «Прививочная кампания традиционно начинается в сентябре, это хороший период перед сезоном гриппа, чтобы дать иммунной системе адаптироваться и выработать антитела. То есть этот период оптимально должен составлять около 4 недель. И, судя по сезонности, в феврале грипп уже может закончиться. Конечно, я не могу сказать, что если человек хочет поставить прививку, то делать этого не нужно. Но лучше было бы сделать это раньше. Кроме того, если человек едет в какой-то регион, где вирус гриппа циркулирует дольше, то привиться однозначно стоит», – говорит заведующая инфекционным отделением № 6 ГКБ № 40 Анна Овчинникова.

Главврач Центра медицинской профилактики и общественного здоровья Александр Харитонов считает, что привиться можно, но при этом придется соблюсти важное условие. «В настоящее время идет достаточно широкая циркуляция вирусов гриппа, поэтому риск инфицирования очень высок. Прививаться можно только тем, кто может исключить любые контакты с возможными больными до формирования иммунитета. А это минимум 2 недели», – подчеркивает он.

В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области соглашаются с медиками и напоминают, что массовая вакцинация в регионе закончилась почти месяц назад, в середине декабря. «Тем не менее, любой желающий может и сегодня сделать прививку. Но нужно быть готовым, что в связи с активной циркуляцией вируса гриппа велик риск заболеть до того, как выработается иммунитет. Поэтому сейчас очень важны меры неспецифической профилактики: масочный режим в местах скопления людей, мытье рук после улицы, использование кожных антисептиков, дезинфекция гаджетов и прочее», – добавляют в ведомстве.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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