Места для инвалидов на городских парковках завалили снегом (ФОТО)

В Екатеринбурге места для парковки автомобилей людей с ограниченными возможностями здоровья завалили кучами снега, который счистили с проезжей части. Фотографиями поделились читатели «Нового Дня». На снимках видно, что снег сгрузили на места для инвалидов на муниципальной парковке на улице Радищева.

Уборкой снега на этой территории занимается служба благоустройства Ленинского района. Накануне она отчиталась о том, что вывезла с улиц 14 тысяч тонн снега и «перебросила» еще 2700 тонны.

Екатеринбург, Елена Сычева

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