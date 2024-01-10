Коммунальщики рассказали, когда уберут снежные навалы с инвалидной парковки

В центре Екатеринбурга места для инвалидов на муниципальных парковках завалили снегом, который счистили с дорог. На это обратили внимание читатели «Нового Дня». В администрации прокомментировали ситуацию: «Кучи складированы временно, в результате очистки тротуаров. Вывоз запланирован до конца недели», – сообщили в службе благоустройства Ленинского района.
Отметим, что городские чиновники также обещали вывезти снег с улиц во время каникул, но после их окончания выяснилось, что ситуация на дорогах по-прежнему сложная из-за неубранных куч.
Екатеринбург, Елена Сычева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»