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Среда, 10 января 2024, 13:05 мск

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Уральцы готовятся снова встречать Новый год

В ночь с 13 на 14 января уральцы смогут снова отметить Новый год – но уже по старому стилю.

Напомним, что «раздвоение» праздника произошло в 1918 году, когда советское правительство распорядилось о переходе на Григорианский календарь, по которому тогда уже жила почти вся Европа. Мера была вызвана тем, что расхождение в датах создавало проблемы при заключении деловых контрактов, в бумагах возникала путаница. Однако в России прежнюю дату перехода старого в новый год не забыли и празднуют до сих пор. Этому способствует и традиции Русской православной церкви, живущей по Юлианскому календарю. В результате население России празднует не только религиозные, но и еще один мирской праздник – новый год с 13 на 14 января – по календарю Юлия. Помимо России старый Новый год встречают в странах СНГ, Сербии, Черногории и в некоторых кантонах Швейцарии.

Несмотря на то, что верующие не считают Новый Год большим праздником, повод для торжества есть и у них. 14 января православная церковь отмечает день одного из самых почитаемых на Руси святых – Василия Великого.

Екатеринбург, Елена Васильева

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Метки / Новый год

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