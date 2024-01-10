На Урале обнаружены 47 подземных пожаров. Их необходимо потушить до весны (ФОТО)

Специалисты Уральской авиабазы обнаружили с воздуха 47 подземных очагов возгорания, которые необходимо ликвидировать до начала пожароопасного сезона 2024 года, чтобы они не стали причиной первых весенних пожаров.

Как сообщили в ДИПе, сначала пожарные потушат тлеющий торфяник в Березовском районе. Затем работы запланированы в Асбестовском и Режевском районах.

«С высоты самолета хорошо видно, где торфяные пожары выходят на поверхность из-под земли. Такие очаги мы заметили, как и ожидалось, на тех осушенных болотах, где весной и летом прошли низовые пожары. Авиамониторингом удалось охватить территорию нескольких лесничеств Свердловской области, в том числе расположенных в Березовском и Невьянском районах, где дым от тлеющих торфяников выбрасывает в атмосферу большое количество вредных газов и сажи. Это мешает жителям близлежащих населенных пунктов», – отметил исполняющий обязанности директора Уральской авиабазы Илья Секерин.

Сейчас пожарные готовятся приступить к тушению очагов в Березовском районе, где зафиксировано пять подземных возгораний. К ним уже организованы подъездные пути для спецтехники. Специалисты Уральской авиабазы планируют выполнить работы на этой территории в течение 10 дней.

Кроме того, в Свердловской области впервые совместили данные, полученные при помощи тепловизоров, установленных на дронах, с физической картой местности и загрузили в систему мониторинга «Лесохранитель». Это позволяет видеть и оценивать ситуацию на горящих торфяниках в режиме реального времени всем участникам процесса тушения, начиная от муниципального и заканчивая федеральным уровнем.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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